Motoristas de veículos e veículos pesados são convocados na Capital

Os candidatos aprovados no Processo seletivo simplificado para Motorista de Veículos Pesados do edital da Prefeitura de Campo Grande, estão sendo convocados para substituir vacâncias referente ao Edital de abertura n. 10/2023-05 de 05 de maio de 2023.

A convocação foi publicada na edição n. 7.095 desta segunda-feira (26) do Diário Oficial. Os selecionados irão atuar na Secretaria Municipal de Gestão (Sesdes).

Os candidatos aprovados deverão se apresentar no dia 27 de junho, às 9h, na Secretaria Municipal de Gestão/GEMOL, localizado na Avenida Afonso Pena, n. 3.297 – Paço Municipal para receberem orientações sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A lista completa de candidatos e demais informações estão disponíveis no Diogrande, página 08, disponível no link.

