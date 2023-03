MP de Contas recorre de decisÃ£o do TCU e determina que Bolsonaro devolva joias

O Ministério Público (MP) junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) recorreu da decisão do ministro Augusto Nardes e pediu nesta sexta-feira (10/3) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) devolva, no prazo de cinco dias, as joias dadas a ele pela Arábia Saudita.

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes, relator no caso das joias, havia autorizado nesta quinta-feira (9) que Bolsonaro mantivesse as joias, mas o proibiu de usar, dispor ou vender as peças.

A decisão do MP estipula que, caso o ex-mandatário não devolve as joias dentro do prazo estipulado, seu salário de ex-presidente será bloqueado. Atualmente Bolsonaro recebe R$ 30.934,70.

“Caso não sejam entregues nesse prazo, seja adotada medida cautelar com natureza de astreinte, no intuito de que o demandado seja compelido a cumprir a obrigação de fazer, consistente na retenção da remuneração a que faz jus o Sr. Jair Messias Bolsonaro, a título de ex-presidente da República”, diz trecho do documento.

