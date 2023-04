MP de MS é destaque em manual de "boas práticas"

O Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) emplacou 19 das 37 iniciativas que foram selecionadas para integrar o banco de boas práticas nas áreas de segurança pública, controle externo da atividade policial e sistema prisional do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Das trinta e sete iniciativas desenvolvidas por 12 unidades do Ministério Público brasileiro, 19, ou seja, 51% são do MPMS conforme anúncio feito pelo presidente da CSP, conselheiro Jaime de Cassio Miranda.

O banco de boas práticas reúne informações e resultados de programas, projetos, ações, campanhas e ferramentas desenvolvidos pelos membros do Ministério Público nas áreas de atuação relacionadas à CSP: segurança pública, controle externo da atividade policial e sistema prisional.

Ao JD1 Notícias, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de MS, Alexandre Magno destacou que a instituição serve de exemplo e referência para todo o país. "O Ministério Público de MS é exemplar nacionalmente e atestamos iniciativas que já fazemos e que dá certo no estado", reforçou.

Alexandre Magno explicou que as iniciativas divulgadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público foram encaminhadas aos chefes de todos os MPs e já podem ser estudadas e implantadas nas unidades de cada estado e que também analisará as propostas das demais instituições.

As iniciativas, que já são utilizadas em Mato Grosso do Sul, foram ideias de promotores que atuam no Estado. "Eu fico muito feliz, pois esse reconhecimento reforça que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul mais uma vez demonstra que é forte, coeso e resolutivo em defesa da sociedade", finalizou Magno.



Confira no link as 37 iniciativas do banco de boas práticas do Conselho Nacional do Ministério Público.

