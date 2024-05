MS: 2° maior setor na geração de empregos, Indústria abriu 620 novas vagas em março

Com 9.106 contratações e 8.486 demissões, o conjunto da atividade industrial foi responsável pela abertura de 620 postos formais de trabalho em Mato Grosso do Sul, conforme levantamento do Radar Industrial da Fiems. No acumulado de janeiro a março, a indústria abriu 4.094 vagas.

O segmento industrial alcança participação de 28% do total de vagas abertas no Estado no período indicado. O setor responde em geral por 24% de todo o emprego com carteira assinada (CLT) existente em Mato Grosso do Sul, ficando atrás do segmento de serviços, que emprega 262.352 trabalhadores e participação equivalente a 39%.

Segundo o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, as atividades industriais que mais abriram vagas no mês de março foram: fabricação de álcool (+395), abate de suínos (+122) e abate de aves (+108).

Já as atividades industriais que mais abriram vagas no acumulado de janeiro a março foram: Fabricação de álcool; Obras de infraestrutura; Instalações e serviços especializados de construção; Construção de edifícios e abate de aves

O saldo de abertura de vagas foi positivo em 49 municípios de janeiro a março, com destaque para Campo Grande (+1.291); Nova Andradina (+401); Dourados (+367); Corumbá (+272); Três Lagoas (+255) e Itaquiraí (+157)

Por outro lado, em outros 28 municípios as atividades industriais registraram saldo negativo, destacam-se: Chapadão do Sul (-77), Batayporã (-60), Caarapó (-32) e Inocência (-31).

