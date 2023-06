MS cresce 12.5 % e vai a 2.756 milhões de habitantes, diz Censo

O Censo 2022 mostra que a população do Mato Grosso do Sul cresceu cerca de 12,5%, saindo de 2.449.024 milhões em 2010 para 2.756.7 milhões. A contagem do Censo começou no dia 1º de agosto de 2022, após sete meses de trabalho em 1º de março, instituto anunciou oficialmente o fim da coleta do Censo.

Conforme dados divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as cinco cidades mais populosas sozinhas somam 1.461.743 milhão de habitantes, são elas: Campo Grande (897. 938), Dourados (243.368), Três Lagoas (132.152), Corumbá (96.268) e Ponta Porã (92.017).

São 7,72 habitantes por km² conforme dados atualizados da densidade demográfica do estado, em uma área de 3.37142 km².

Ainda conforme o censo, o Brasil atingiu 203.062.512 pessoas, com aumento de 12,3 milhões desde a última coleta, feita para o Censo 2010. A diferença, de 6,5%, significa que o crescimento médio da população nos últimos anos foi de 0,52%, o menor registrado no país desde 1872, quando foi realizado o primeiro censo do país.

Os dados têm como data de referência o dia 31 de julho de 2022 e fazem parte dos primeiros resultados de População e Domicílios do Censo Demográfico 2022. Segundo o IBGE, eles “apresentam um conjunto de informações básicas sobre os totais populacionais de domicílios no país em diferentes níveis geográficos e diferentes recortes, além de diversos indicadores derivados dessas informações, como a média de moradores por domicílio, a densidade demográfica e a taxa de crescimento anual da população”

Houve aumento também no número de domicílios do país. Conforme o Censo 2022, a alta é de 34% ante o Censo 2010, totalizando 90,7 milhões.

