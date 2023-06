MS possui 13 munícios na lista dos 100 mais ricos do agro no país, aponta estudo

Com Maracaju ocupando a 8ª posição do ranking, Mato Grosso do Sul possui 13 munícipios entre os 100 mais ricos do agronegócio no Brasil, é o que aponta dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022.

O agro corresponde por 7,9% da soma de todas as riquezas produzidas, com 13,96 milhões de empregos gerados e US$ 159,09 bilhões em exportações que tornam do setor, destaque na economia brasileira, conforme estudo realizado pelo Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa).

O setor está em constante evolução, onde existem pesquisas para desenvolver novas variedades de plantas e encontrar soluções para problemas de pragas e doenças com o uso da tecnologia. Entretanto, a área enfrenta diversas dificuldades no país como, por exemplo, os desafios climáticos, infraestrutura limitada, em função da falta de estradas e área limitada, falta de mão de obra qualificada e, principalmente, conflitos fundiários.

Para o coordenador do curso de Agronomia da Faculdade Anhanguera, Alvaro José Farias, essas dificuldades são multifatoriais e requerem ações. “Investir em infraestrutura rural, estimular a pesquisa e a inovação, fomentar a capacitação de profissionais especializados e estabelecer medidas que promovam a agricultura sustentável são elementos fundamentais. Dessa forma, podemos vencer os obstáculos e impulsionar o campo agrícola no Brasil, reconhecido globalmente pelo seu agronegócio”, explica.

Segundo o docente, o Brasil tem o potencial necessário para se aprimorar e incentivar à pesquisa agropecuária na busca de instrumentos que assegurem a produção, a circulação e sustentabilidade, como também o melhoramento vegetal e animal, o controle de doenças e pragas, além de uma visão sistêmica sobre políticas públicas agrícolas voltadas ao crédito rural.

Deixe seu Comentário

Leia Também