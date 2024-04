MS Qualifica: Senai oferta 355 vagas em cursos de qualificação em 13 cidades

Em busca de preparar jovens e estimular a reinserção de pessoas no mercado de trabalho, o Senai está com 355 vagas gratuitas abertas para cursos de qualificação profissional através do programa MS. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://sistemafiems.ms.senai.br/ms-qualifica e o prazo varia de acordo com o curso .

De acordo com o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, a parceria é estratégica para fortalecer o desenvolvimento econômico do Estado. “Temos grandes oportunidades em Mato Grosso do Sul. As indústrias que estão se instalando são um grande fomento para qualificação de mão de obra. Porém, também temos indústrias antigas que estão perdendo profissionais com experiência e que precisam ser repostos. Temos a necessidade de suprir tais demandas para desenvolver o Estado ainda mais”.

As qualificações serão ofertadas em Dourados, Nova Alvorada do Sul, Amambai, Ponta Porã, Maracaju, Porto Murtinho, Bonito, Itaquiraí, Eldorado, Mundo Novo, Santa Rita do Pardo, Bataguassu e São Gabriel do Oeste.

Os interessados em se inscrever devem ter idade mínima de 18 anos e escolaridade mínima de ensino fundamental II incompleto (6° ano). Os prazos para as inscrições variam de acordo com o curso.

As inscrições são online, porém é necessário enviar ou apresentar, no primeiro dia de aula ou quando solicitado, cópia dos seguintes documentos: foto, documento de identificação com foto; certidão da nascimento ou casamento (caso o documento de identificação não tenha a naturalidade); CPF ou declaração da Receita Federal; comprovante de residência atualizado e comprovante de escolaridade (não será aceito autodeclaração de escolaridade).

O comprovante de escolaridade estrangeiro deverá, obrigatoriamente, ser validado na Secretaria de Educação do Estado de MS. Candidatos estrangeiros, além da cópia do CPF, deverão apresentar a carteira de identidade RNM (Registro Nacional Migratório) e Passaporte com visto de estudante, ou outro documento que, por previsão legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil.

Confira os cursos oferecidos:

Curso Cidade Inscrições Início Turno Assistente de produção (160 h) Dourados 03/04 a 03/05/24 06/05/24 Matutino Vendedor (100 h) Nova Alvorada do Sul 25/04 a 25/05/24 28/05/24 Noturno Assistente de Logística (160 h) Amambaí 17/04 e 17/05/24 20/05/24 Noturno Assistente de Produção (160 h) Ponta Porã 05/04 a 05/05/24 08/05/24 Noturno Assistente Administrativo (160 h) Maracaju 03/04 a 03/05/24 06/05/24 Noturno Operador de Computador (160 h) Porto Murtinho 12/04 a 12/05/24 15/05/24 Noturno Atendimento ao Público (160 h) Bonito 17/04 a 17/05/24 20/05/24 Noturno Formação Básica na Operação de Empilhadeira (100 h) Itaquiraí 24/04 a 24/05/24 27/05/24 Noturno Assistente Administrativo (160 h) Eldorado 24/04 a 24/05/24 27/05/24 Noturno Assistente de Logística (160 h) Mundo Novo 24/04 a 24/05/24 27/05/24 Noturno Operador de Computador (160 h) Santa Rita do Pardo 01/04 a 30/04/24 02/05/24 Noturno Atendimento ao Público (160 h) Bataguassu 01/04 a 02/05/24 06/05/24 Noturno Vendedor (100 h) São Gabriel do Oeste 01/04 a 03/05/24 06/05/24 Noturno Mecânico de Automóveis Leves (160 h) Itaquiraí 01/04 a 26/04/24 29/04/24 Vespertino

