Geral

MS receberá R$ 928 milhões para expansão e modernização da rede elétrica em 2026

Investimento da Energisa prevê novas subestações, ampliação da capacidade e melhorias em todas as regiões do Estado

26 fevereiro 2026 - 15h50Taynara Menezes
O anúncio foi feito nesta quarta-feira (25) pelo diretor-presidente da concessionária, Paulo Roberto dos SantosO anúncio foi feito nesta quarta-feira (25) pelo diretor-presidente da concessionária, Paulo Roberto dos Santos   (Foto: Reprodução)

A Energisa MS anunciou investimento de R$ 928 milhões para expansão e modernização da rede elétrica de Mato Grosso do Sul em 2026. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (25) pelo diretor-presidente da concessionária, Paulo Roberto dos Santos, durante reunião com o governador Eduardo Riedel.

Do total, 51% serão destinados à expansão da rede e novas ligações, ampliando o acesso à energia. Outros 41% irão para modernização da infraestrutura, incluindo construção de subestações e linhas de alta tensão, com impacto direto no desenvolvimento regional.

A empresa atende cerca de 1,2 milhão de clientes em 74 municípios do Estado. Para este ano, estão previstos R$ 24,1 milhões na construção de duas novas subestações em Maracaju e Mundo Novo, com acréscimo de 22,5 MVA de capacidade instalada. Também haverá ampliação de unidades em Cassilândia, Caarapó, Miranda, Amambai, Naviraí e Dourados, com investimento de R$ 40 milhões e incremento de 80 MVA.

Regionalmente, a área central, que inclui Campo Grande, receberá R$ 362 milhões. A regional sul, onde estão Dourados e Ponta Porã, terá R$ 433 milhões. Já a regional norte contará com R$ 133 milhões. Os aportes serão aplicados até dezembro de 2026.

Desde que assumiu a concessão, em 2014, a Energisa já investiu R$ 4,7 bilhões na ampliação e modernização da rede elétrica no Estado.

Além da infraestrutura, a empresa mantém projetos sociais como o Ilumina Pantanal, que levou energia solar a quase três mil famílias ribeirinhas, e a corrida Ilumina Running, que transformou energia gerada pelos participantes em doação de tênis para jovens atletas sul-mato-grossenses.

