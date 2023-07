MS tem 7 municípios com disponibilidade de kits de parabólicas digitais

Sarah Chaves, com informações do Ministério das Comunicações

O agendamento e a instalação dos kits gratuitos com a nova parabólica digital estão disponíveis para mais 11 municípios da Região Centro-oeste e Mato Grosso do Sul é o estado com a maior quantidade de municípios com agendamentos disponíveis na nova fase: Água Clara, Brasilândia, Jateí, Juti, Paraíso das Águas, Ribas do Rio Pardo e Sonora

Para requisitar o equipamento, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter na residência uma parabólica tradicional instalada e funcionando. As famílias que se enquadram no perfil para receber o equipamento devem agendar a troca dos kits pelo telefone 0800 729 2404 ou pelo site do Siga Antenado. O beneficiário deve informar seus dados pessoais, o número do CPF e o Número de Inscrição Social (NIS).

A troca é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais que operam na faixa de 3,5 GHz deixarão de funcionar para que o 5G seja implantado. O modelo antigo sofre com interferência do sinal 5G, já que os dois utilizam a mesma frequência."Com o avanço do 5G, a distribuição vem atingindo cada vez mais cidades. Além de garantir mais qualidade de som e imagem, os kits permitem que as famílias continuem desfrutando da programação variada com ainda mais qualidade", explica o ministro da Comunicações, Juscelino Filho. "É importante reforçar que o agendamento e a instalação são gratuitas", completou.

A ação é coordenada pela Siga Antenado (Entidade Administradora de Faixa – EAF) e acompanhada pelo Ministério das Comunicações (MCom) e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O serviço continua disponível em outros 1610 municípios brasileiros, incluindo as capitais e o Distrito Federal.

Compõem o kit gratuito uma parabólica digital, um receptor, um controle remoto com pilhas e os cabos de conexão ao televisor.

