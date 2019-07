Mulher morre em capotamento na MS-306

Claudete Oliveira Fortes Gomes, 39anos, morreu na madrugada deste sábado (27) em capotamento na MS-306, próximo a Chapadão do Sul.

De acordo com informações da mídia local, o condutor do microônibus que transportava nove passageiros perdeu o controle do veículo e causou o acidente. A vítima fatal chegou a ser socorrida junto com outros passageiros que precisaram de atendimento médico, mas morreu ao chegar no hospital. As demais vítimas tiveram escoriações e apenas.

O veículo saiu de São Gabriel do Oeste em direção à Costa Rica. O motivo que levou o motorista a perder o controle do veículo ainda é desconhecido.

