Mulher tem perna "esmagada" entre veículos por caminhonete

Uma mulher, de 25 anos, acabou tendo sua perna esmagada na tarde desta sexta-feira (7) por uma caminhonete dentro do estacionamento de um supermercado atacadista, localizado na Avenida Costa e Silva, no bairro Vila Olinda, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o acidente ocorreu no momento em que o motorista da caminhonete, um idoso de 64 anos, estava manobrando o veículo quando, devido a ser pessoa com deficiência e utilizar cadeira de rodas, perdeu a força da perna que utiliza para manobrar o veículo e acabou pisando no acelerador em vez do freio.

A vítima, que estava guardando as compras em um Siena, acabou tendo a perna prensada entre a porta e o interior do veículo.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada até a Unidade de Pronto Atendimento Moreninhas, onde passará por avaliação médica para se saber a extensão dos ferimentos causados.

