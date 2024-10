Na OAB, Bitto tem 69,49% e Lucas 30,51%, diz Ipems

Duas chapas disputam as eleições para a presidência da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso do Sul), para o próximo triênio, e conforme levantamento do Instituto de Pesquisas de MS (Ipems), o atual presidente está na frente na preferência dos defensores.

Segundo o levantamento, Bitto Pereira tem 69,49% dos votos válidos, enquanto Lucas Rose aparece com 30,51%, uma diferença de quase 39 pontos percentuais

A Pesquisa do Ipems realizou 365 entrevistas em 15 subseções da OAB/MS entre os dias 28 e 29 de outubro e possui uma margem de erro de 5,13%. O levantamento foi registrado na entidade sob o número 254134/2024.



As eleições da OAB-MS ocorrem no dia 22 de novembro de forma presencial na Capital e nas demais subseções do interior.



JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também