OAB/MS: Chapa de Bitto Pereira terá Marta Taques como vice

A vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de MS, Marta do Carmo Taques foi promovida para disputar a vice-presidência da Ordem dos Advogados do Brasil - Mato Grosso do Sul (OAB), na chapa do presidente Bitto Pereira.

Na tarde de domingo (27), a chapa 22 “Pelo Futuro da OAB” apresentou Marta do Carmo, que já foi presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB MS nas gestões 2016/2018 e 2019/2021.

Até então, Marta estava na chapa para ocupar novamente a vaga que já exerce na Caixa de Assistência dos Advogados, mas mudança ocorre em razão da retirada de Camila Bastos, filha do desembargador Alexandre Bastos e vice de Bitto que pediu afastamento de suas funções após a Operação 'Útima Ratio'.



Marta é um nome de peso dentro da chapa e já recebeu a maior comenda da Ordem destinada as mulheres, a Comenda Mulher de Ordem, junto com a ex-presidente da OAB/MS, Elenice Carrile.

