Não é chocolate: entenda sobre Gustavo Scat, escatologia e repercussões

O ator Fernando Mais, ator que traz o personagem Zecão à vida no filme da Turma da Mônica, acabou virando um dos assuntos mais comentados da internet, mas não somente pelo seu nome, mas também por meio de seu pseudônimo Gustavo Scat.

Fernando acabou viralizando nas redes após assumir ser o dono do perfil voltado à prática de sexo escatológico, fetiche que envolve sexo com excrementos humanos, como fezes e urina.

Com até um livro publicado sob o pseudônimo, o “Quero Scat – O sexo com cocô, mijo e peidos”, a revelação rendeu muitas críticas. Apesar disso, o livro acabou virando um best-seller no mercado nacional.

Mas afinal, por que o nome Gustavo Scat e o que é escatologia?

O que pode ser nojento para uns, é excitante para outros, e esse é o exemplo do fetiche de escatologia, que se refere a juntar as práticas sexuais com excrementos humanos, como fezes e urina, além da presença de flatulências no meio das relações intimas.

O nome Gustavo surgiu como um pseudônimo, ou seja, um “nome falso” para esconder a identidade do ator, já Scat se refere a versão abreviada da palavra escatologia em inglês - scatology.

Críticas

Logo após assumir o perfil, o nome de Fernando Mais e seu pseudônimo foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter, com centenas de comentários condenando à prática, incluindo do influenciador Felipe Neto.

"Eu não quero mais viver, juro por Deus! Se não entendeu, não busque entender. Você ainda tem motivos pra viver", tuitou.

Diante da repercussão, o ator pediu para que o fetiche e o perfil não fossem associados à sua carreira de ator. "Não associem os trabalhos que eu fiz a isso. Esse trabalho que vocês associaram na internet está gravado há três anos, você já assistiu a isso aí comendo pipoca, vendo minha cara, e nem lembra", concluiu.

Apesar disso, críticas pela exposição pública do fetiche, enquanto ator de um filme voltado ao público infantil estamparam as redes.

“Ok curtir scat, mas querer ter um perfil aberto ao público de scat e querer atuar no live action da Turma da Mônica… Eu diria que é sim, um pouco demais”, disse um internauta.

SBT e Turma da Mônica

Logo após o assunto tomar conta do Twitter e estampar diversos sites de notícias de todo o Brasil, o SBT optou por suspender a estreia da série animada Turma da Mônica, marcada para esta segunda-feira (10), no Bom Dia & Cia.

Apesar de afirmarem que a suspensão não teve relação com o assunto, o portal TV Pop afirmou que a repercussão envolvendo o ator, que interpreta o Zecão, namorado da Pipa, no live-action da Turma da Mônica Jovem acabou abalando o lançamento, já que o nome da turminha também acabou relacionado ao assunto.

Ao portal, a emissora afirmou que irá divulgar uma nova data de lançamento “no momento oportuno”.

“A chamada que exibimos não tem data, só diz na próxima semana. E está sem data definida devido a burocracia dos direitos e estratégia da programação. Portanto não adiamos ou cancelamos nada devido a polêmica do ator. Só não temos uma data e a chamada no ar comprova”, afirmou o SBT por meio de nota publicada após a matéria em questão ir ao ar.

