NASA vigia asteroide que tem chance de colidir com a Terra em 2046

Um asteroide recém-descoberto, nomeado 2023DW, entrou para a lista de objetos que podem se chocar futuramente contra a Terra, entrando até mesmo para a lista de observação da NASA, a agência espacial dos Estados Unidos.

“Nós estamos rastreando um novo asteroide nomeado 2023 DW que tem uma pequena chance de se chocar contra a Terra in 2046. Muitas vezes, quando novos objetos são descobertos pela primeira vez, são necessárias várias semanas de dados para reduzir as incertezas e prever adequadamente suas órbitas anos no futuro”, disse a NASA em comunicado feito no Twitter.

O objeto foi descoberto em fevereiro deste ano por cientistas do Observatório MAP San Pedro de Atacama, no Chile, e deverá passar a 1,8 milhão de quilômetros da Terra em 14 de fevereiro de 2046.

Segundo a Agência Espacial Europeia (ESA), o asteroide atualmente, levando em conta os dados obtidos, tem uma chance em 625 de se chocar contra o planeta.

