Neila é 14ª profissional da enfermagem que morre de coronavírus no MS

A técnica de enfermagem Neila Costa, 54 anos, morreu nesta quinta-feira (22), vítima do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem, Neila trabalhava em Água Clara.

“A profissional lutou pela vida durante internação, enquanto amigos, familiares e moradores do município torciam por sua recuperação. Infelizmente, ela não resistiu”, informou o conselho em nota.

O Coren-MS lamentou a morte e manifestou condolências a família. Neila é a 14ª profissional de enfermagem que perde a luta para o coronavírus no Estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também