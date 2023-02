Netflix pode cortar pela metade o valor da assinatura de planos

Após o descontentamento dos usuários com as regras de compartilhamento de senhas da Netflix, a plataforma pretende cortar pela metade o valor da assinatura de todos os planos. A informação é do The Wall Street Journal.

Ao The Wrap, um porta-voz da empresa anunciou que a Netflix está “explorando maneiras de melhorar a experiência” de seus assinantes. “Podemos confirmar que estamos atualizando os preços de nossos planos em determinados países”, comentou.

A mudança nos preços vai variar de país para país, mas alguns locais registraram cortes de até 50% no plano básico e 43% na assinatura premium.

