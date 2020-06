Nevaldo Rocha, dono das lojas Riachuelo, morre aos 91 anos

Priscilla Porangaba, com informações do BNews

Morreu na noite dessa quarta-feira (17), aos 91 anos, Nevaldo Rocha, fundador do grupo Guararapes, dono das lojas Riachuelo.

Segundo informações do BNews, o motivo da morte não foi divulgado. Nascido em Caraúbas, no interior do Rio Grande do Norte, ele iniciou sua vida empresarial em 1940, quando abriu sua primeira loja em Natal, chamada A Capital.

Três décadas depois, em 1970, a empresa já se chamava Guararapes e contava com duas fábricas. Foi quando o empresário decidiu comprar as lojas Riachuelo. Nevaldo era viúvo e deixa três filhos: Flávio Rocha, Lisiane Rocha e Élvio Rocha.

Nota

Em nota divulgada, o grupo Guararapes diz ter perdido um grande líder e conselheiro, “que serviu de exemplo e inspiração por seus valores, como honestidade, simplicidade, foco, transparência e meritocracia”.

E completa dizendo que "o Brasil perde um entusiasta do empreendedorismo, que defendia o papel social da iniciativa privada para a construção de um país melhor e mais justo, com trabalho e educação de qualidade para todos.”



