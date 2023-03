Ninguém acerta e Mega-Sena acumula em R$ 53 milhões

O concurso 2.575 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (18), não teve nenhuma aposta ganhadora e o prêmio acabou acumulando em R$ 54 milhões, que será sorteado na próxima quarta-feira (22).

Um total de 69 apostas acertaram cinco números e deverão levar R$ 61.915,50 cada. Outras 5.767 apostas fizeram quatro acertos e vão levar para casa R$ 1.058,27 cada.

Caso esteja se sentindo com sorte, as apostas podem ser feitas até às 18h, no horário de Campo Grande, do dia do sorteio em qualquer agência da lotéricas, pelo portal e aplicativo Loterias Caixa e Internet Banking da Caixa.

