Ninguém acerta e Mega-Sena acumula em R$ 53 milhões

Foi sorteado neste sábado (10) o concurso 2.687 da Mega-Sena, que viu, novamente, ninguém acertar as dezenas sorteadas, acumulando o prêmio da loteria para o valor de R$ 53 milhões.

Foram sorteadas as dezenas 02, 04, 24, 30, 34 e 50.

Na quina, 50 sortudos acertaram cinco das dezenas sorteadas e faturaram R$ 74.293,74 cada. Um total de 4.178 apostas acertaram a quadra e ganharam 1.270,15 cada

As apostas podem ser feitas até às 18h (horário local) em qualquer Casa Lotéricas, ou também no site da Loterias Caixa, pelo app Loterias, disponível para celulares iOS e Android, e pelo Internet Banking Caixa.

