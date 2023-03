No Dia Mundial da Síndrome de Down, Governo promove caminhada na Capital

Em alusão ao Dia Mundial da Síndrome de Down, a Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) promove a “Caminhada para inclusão – ninguém fica para trás” nesta terça-feira (21), às 8h na Praça Ari Coelho.

O evento contará também com apresentação de alunos da escola Juliano Varela. A organização pede aos participantes que vistam a cor azul para o evento, em referência ao azul e amarelo, cores do laço do movimento, destaca a titular da Sead, Patrícia Cozzolino.

“A participação na caminhada é uma forma de integramos a sociedade em torno desse tema. Convidamos a todos para que juntos possamos mobilizar os mais diversos setores de nossa sociedade para um olhar para a pessoa com Síndrome de Down, e assim vamos aperfeiçoando as políticas públicas existentes e ouvindo todos nesse processo importante”, explicou.

Em Mato Grosso do Sul o trabalho com as pessoas com Síndrome de Down tem ações por meio de diversões órgãos como a Copesp (Coordenadoria de Políticas para a Educação Especial) da SED, universidades e Organizações da Sociedade Civil, por exemplo, as APAEs e a Associação Juliano Varela. Instituições essas que contam com o apoio do Governo do Estado, por meio de repasses efetuados via chamamento público também realizados pela Sead.

21 de março

Conforme informações do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) o dia 21 de março marca a celebração da vida das pessoas com Síndrome de Down, sendo a data reconhecida pela ONU desde 2012, como um símbolo para a disseminação de informações sobre a síndrome, a fim de promover a inclusão. O Núcleo explica também a Síndrome de Down é uma ocorrência genética causada pela divisão celular anormal, gerando um alelo a mais do cromossomo 21, o que pode levar ao comprometimento intelectual e motor.

No Brasil, a Lei 14.306/2022, institui 21 de março como o Dia Nacional da Síndrome de Down. A norma estabelece ainda a promoção de eventos que valorizem as pessoas com a síndrome na sociedade.

