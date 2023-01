Washington Willeman é o novo diretor-presidente da Agraer

Foram nomeados nesta quinta-feira (19), o engenheiro agrimensor Washington Willeman de Souza para a função de diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Humberto De Mello Pereira como secretário-Executivo da Secretaria-Executiva de Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais.



Nomeado pelo governador Eduardo Riedel, Washington Willeman é natural de Itaporã-MS, tem 54 anos e possui formação superior em Engenharia de Agrimensura, ele substitui André Nogueira Borges. Foi gerente de Regularização Fundiária da Agraer, entre 2003 e 2006. Posteriormente foi cedido para atuar como chefe da Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Mato Grosso do Sul, no período de 2008 a 2011. E, recentemente foi eleito presidente do Sindicato dos trabalhadores em instituições de extensão rural, pesquisa, assistência técnica, servidores agropecuários e afins de MS (Sinterpa) para o triênio 2020/2023.

Já a secretaria executiva vinculada à Semadesc, foi designada para Humberto De Mello Pereira, em nomeação assinada pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina.

Humberto já foi o superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Mato Grosso do Sul e funcionário de carreira da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

