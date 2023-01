Nomeação de Patrícia Cozzolino no lugar de Elisa Cleia é publicada

No final de dezembro de 2022, quando o governador Eduardo Riedel anunciou seu secretariado, quem ficou na secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (Sadhas) foi Elisa Cleia Nobre que ocupou interinamente a pasta até a indicação de Riedel ficar disponível.

A nomeação oficial da secretaria foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (26) e assinada por Eduardo Riedel. Já Elisa Cleia foi nomeada secretaria-Executiva de Assistência Social.

Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira foi anunciada, nesta quarta-feira (25), como nova secretária de Assistência Social e Direitos Humanos. Ela estava no cargo de defensora pública-geral, agora ela conduzirá programas sociais importantes como o “Mais Social” e “Energia Social: Conta de Luz Zero” e outras ações dentro da pasta.O governador, Eduardo Riedel, destacou os motivos da escolha. “Ela vai assumir um cargo estratégico no Estado para defender as pessoas mais vulneráveis. Escolhemos a Patrícia por ter total competência e capacidade para conduzir a pasta”, afirmou.

Currículo:

Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira é doutora em direito processual civil pela PUC/SP, mestra em direito constitucional e especialista em direito processual penal.

Entrou na Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul em 1997, foi Diretora da Escola Superior da Defensoria Pública e primeira subdefensora-geral do Estado. Assumiu o cargo de defensora pública-geral em maio de 2021.

