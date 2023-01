Estado nomeia subsecretários de políticas públicas

Indicados pelo PT, cinco nomes foram nomeados no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul desta segunda-feira (23), assinado pelo Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina.

Para a função de subsecretário da Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude, foi nomeado Henrique Carvalho Miranda, ex-assessor de gabinete do deputado estadual Pedro Kemp (PT), cargo que assumiu em 2019.

Na função de subsecretária da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, uma defensora da igualdade foi nomeada, a professora Vânia Lucia Baptista Duarte, tataraneta de tia Eva que também foi mediadora da Conferência Municipal de Políticas de Promoção para a Igualdade Racial- V COMPIR/CG em 2022.

A ex-gerente Municipal de Políticas para a Mulher de Corumbá, Cristiane Sant’anna De Oliveira foi nomeada para exercer o cargo de subsecretária da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres.

Na subsecretaria de Políticas Públicas LGBT+ ficou Vagner Campo Silva e como subsecretário de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários foi nomeado Jairo Luiz da Silva.

