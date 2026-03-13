NOTA DE ESCLARECIMENTO PÃšBLICA

O Conselho Estadual de Pastores de Mato Grosso do Sul – CONSEPAMS, por meio de seu Presidente do Conselho Fiscal, Pastor Carlos José Storki de Deus, vem a público prestar ESCLARECIMENTO acerca da convocação da Assembleia Eleitoral da entidade.

A convocação da referida Assembleia foi realizada por meio de Edital, observando estritamente as disposições estatutárias da entidade, em especial o que dispõe o artigo 25 do Estatuto, que autoriza a convocação de Assembleias Gerais pelo Presidente da entidade, seu substituto legal, pelo Conselho Fiscal por meio de seu presidente, ou ainda por outros meios previstos estatutariamente, com antecedência mínima de quinze dias.

Nos termos do referido dispositivo, a convocação por edital pode ser realizada mediante publicação em Diário Oficial ou em jornal de circulação, garantindo publicidade e transparência ao processo assemblear.

Esclarece-se ainda que determinadas manifestações públicas recentes atribuíram, de forma equivocada, participação de terceiros no processo eleitoral. Nesse sentido, não foram consultados ou sabatinados sobre o referido pleito eleitoral o Pastor Gladiston Riekstins de Amorin (Dinho) e o Pastor Ronaldo Batista, sendo improcedentes quaisquer afirmações que indiquem envolvimento direto destes líderes no processo mencionado.

Importante registrar que as deliberações relacionadas à condução administrativa e eleitoral da entidade são atribuição exclusiva da diretoria regularmente eleita, cuja última ata registrada em cartório remonta à eleição realizada em dezembro de 2023.

Conforme certidão emitida pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Campo Grande/MS, constam registrados os atos formais do Conselho Estadual de Pastores de Mato Grosso do Sul – CONSEPAMS, incluindo atas de assembleias gerais e eleitorais devidamente protocoladas junto ao referido cartório.



Diante do exposto, o CONSEPAMS reafirma seu compromisso com a legalidade, transparência institucional e respeito às normas estatutárias, esclarecendo eventuais dúvidas e resguardando a integridade das lideranças religiosas envolvidas.

Para eventuais esclarecimentos adicionais, a entidade permanece à disposição de seus membros e da comunidade.

Nova Alvorada do Sul/ MS, 12 de março de 2026.

Pastor Carlos José Storki de Deus

Presidente do Conselho Fiscal

Conselho Estadual de Pastores de Mato Grosso do Sul – CONSEPAMS

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