Nova campanha contra sarampo começa nesta segunda-feira

Com foco no público de pessoas de 5 a 19 anos, começa nesta segunda-feira (10), a nova campanha de vacinação contra o sarampo. A vacinação é para quem, nessa faixa etária, tomou apenas uma ou nenhuma dose da tríplice viral, ou que não se lembra e não tem como confirmar a imunização.

A campanha vai até o dia 13 de março, tendo como marco o Dia D no próximo sábado (15). A campanha nesse ano terá duas etapas, a próxima acontecerá no segundo semestre do ano e terá como alvo a população de 30 a 59 anos de idade.

Como a vacinação com a tríplice viral – que protege contra sarampo, cachumba e rubéola – faz parte do calendário de imunização, não é possível estabelecer uma meta a ser atingida, mas em todo o ano passado foram aplicadas mais de 3,6 mil doses no público dessa primeira etapa da campanha.

Em Campo Grande foram registrados, durante o ano inteiro, 36 casos suspeitos de sarampo, sendo que, desses, um foi confirmado, sendo contraído em São Paulo e, assim, considerado importado, um permanece em investigação e 34 foram descartados.

