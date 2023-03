Sindicato dos Engenheiros trabalha em "renovaÃ§Ã£o" para a categoria

Garantindo uma reestruturação para a categoria de engenheiros, o presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de MS, Diogo Rodrigues destacou demendas apresentadas no encontro com a Federação Nacional dos Engenheiros.



Ao todo 18 sindicatos compareceram na reunião que levantou o número de obras paradas de todo o Brasil e que serão reavaliadas, além de solicitações da categoria de cada estado.

Conforme Diogo Rodrigues, presidente do Senge, a demanda para Mato Grosso do Sul, é a retomada de obras paralisadas, "pois o Sindicato também estava paralisado, pegamos a direção em junho de 2022. Estamos reestruturando o Senge”, destacou.

O presidente destaca que estão sendo finalizadas salas de cursos técnicos tanto para atualizar os profissionais antigos na área, quanto para profissionalizar os novos. O investimento com os equipamentos é de R$ 20 mil, e com a contratação da plataforma o projeto deve iniciar nas próximas semanas.

Objetivo é a reaproximação com a categoria, "defender o cumprimento do piso salarial e direitos dos profissionais".

"Além da qualificação técnica, o Sindicato também trabalha em um cartão de descontos onde serão realizados 50 convênios para que o associado tenha descontos em compras de alimentação, serviços, como combustível, barbearia, academia, de forma que o custo pago ao Sindicato volte para o trabalhador", declarou o presidente.

Entre as demandas, o Sindicato que já tem 80 anos no estado também busca por uma sede própria já que no momento usa um espaço cedido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS).



Encontro em São Paulo

Durante a reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), foi discutida a paralisação das obras financiadas pela União, com um levantamento para o planejamento do desenvolvimento das reformas em todos os estados antes de iniciar novas obras.

“Tudo começou a desandar por conta da Lava Jato, hoje tem obras paralisadas devido a problemas com o Sinape, um sistema de preços nacional que defasa o custo benefício, pois quando o produto sai da fábrica, gera o ICMS, o custo do frete, o lucro de quem vai revender, o valor do projeto, por isso muitas obras foram paralisadas porque a empresa ganha a estação, mas o cara abandona para não levar prejuízo, ai tem que fazer um novo processo de licitação que pode levar até 6 meses", explicou.



Questões prementes como o sistema tributário brasileiro, complexo e regressivo, a alta taxa de juros que trava a economia e a desindustrialização precoce do País deram a tônica do debate.

