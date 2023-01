Nova espécie de tatu 'enigmático' é confirmada no Pantanal

Ele é cheio de individualidades e ainda é caracterizado como "enigmático". Com uma dieta bem seletiva e de presença muito mais frequente dentro das tocas embaixo da terra. Estas são algumas das características do tatu-de-rabo-mole grande, espécie com incidência confirmada no Pantanal de Mato Grosso do Sul após pesquisa de cientistas do ICAS (Instituto de Conservação de Animais Silvestres).

Ao todo, os pesquisadores analisaram um banco de informações coletados nos últimos dez anos. Entre os dados, os biólogos do ICAS se debruçaram em imagens coletadas por armadilhas fotográficas, carcaças de animais mortos e informações coletadas em campo.

Os biólogos Matheus Ian de Oliveira, Gabriel Fávero Massocato e Arnaud Desbiez juntaram os dados das pesquisas e apresentaram uma novidade: a constatação da presença do tatu-de-rabo-mole grande em área de transição entre o Cerrado e o Pantanal de MS.

"Era um animal que tinha apenas dois registros aqui no estado, agora apresentamos um trabalho com 12 novas incidências. É incrível mostrar estes novos dados e é mais surpreendente revelar que tem o animal no Pantanal. Antes era achismo, mas ninguém nunca apresentou uma imagem. O que alguns julgavam e não tinham confirmado, nós confirmamos. Provamos com as imagens e que a espécie ocorre no Pantanal", detalha Massocato em conversa com o g1.

Identificações

O biólogo e voluntário no ICAS, Matheus Ian de Oliveira detalha que existem cinco espécies diferentes de tatus, sendo a de tatu-de-rabo-mole grande uma das menos conhecidas das pesquisas científicas e da população. Pode se dizer que é um tatu mais "tímido", por preferir passar a maior parte do tempo dentro das tocas. Por esse comportamento, os avistamentos dessa espécie confirmada no Pantanal são mais raros.

"A gente acredita que seja uma espécie associada a ambientes florestais e que ela passe a maior parte do tempo no solo, talvez esse seja esse o motivo para ela ser vista muito pouco. A maioria dos trabalhos que citam essa espécie em pontos de ocorrências, com listas e locais onde essa espécie ocorre. Ela é uma espécie que pode chegar a ter 50 cm de cumprimento e pesar até 5 quilos. Ainda não sabemos o padrão".

Foram 12 novos tatus-de-rabos-moles grandes identificados pela pesquisa do ICAS. A presença, dia a dia, hábitos e características desta espécie ainda são difíceis de serem precisadas, como explica o pesquisador e biólogo voluntário do ICAS, Matheus Ian de Oliveira.

"Trabalhamos com esses dois principais métodos de coleta: carcaças de animais que morreram atropelados e também alguns registros fotográficos, seja de armadilhas fotográficas ou de observações diretas. Foram sete animais por armadilhas fotográficas, um por avistamento direto e outros quatro que foram carcaças recolhidas após acidentes de rodovias no estado".

