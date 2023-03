Novo Corpo Diretivo do TCE-MS toma posse nesta sexta-feira

A sessão especial de posse do novo Corpo Diretivo do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul para o biênio 2023/2024 será realizada no Plenário Celina Martins Jallad, às 9 horas desta sexta-feira (16).

Os dirigentes eleitos em 24 de fevereiro, conselheiro Jerson Domingos será empossado na presidência; conselheiro Flávio Esgaib Kayatt na vice-presidência; e conselheiro Osmar Domingues Jeronymo na corregedoria-geral.

No cargo de conselheiro desde 2015, Jerson Domingos foi vice-presidente da Corte no biênio 2021-2022 e estava ocupando, provisoriamente, a presidência da Corte desde dezembro do ano passado. O novo presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, também foi deputado estadual por 5 mandatos, de 1995 a 2015, e presidiu a Assembleia Legislativa por 4 vezes, de 2007 a 2014.

