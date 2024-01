Novo RG: agendamento para emitir documento em fevereiro já está disponível

Não deu para quem quis! A primeira etapa do cadastro que permite agendar o atendimento para emitir o "Novo RG" tiveram todas as vagas preenchidas em janeiro. O agendamento voltou a ficar disponível para o moradores de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (29).

Os agendamentos disponíveis são para fevereiro. Para consultar se há data disponível, clique aqui.

Desde cedo a procura pelo serviço foi intensa. No site, há apenas alguns horários disponíveis para o agendamento para emitir o novo documento.

Novo RG

O objetivo da nova identidade é unificar o número do documento em todas as unidades da federação por meio do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), buscando simplificar processos e coibir fraudes.

O que muda com a nova identidade? A Carteira de Identidade Nacional segue o disposto na Lei nº 14.534/2023, sancionada pelo presidente Lula, que determina o CPF como número único e suficiente para identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos.

Hoje, cada cidadão pode ter até 27 RGs diferentes, um por unidade da federação. Com a implementação da nova identidade, o brasileiro passa a adotar apenas o CPF como número identificador.

