Novos agentes penitenciários são convocados para realizar inspeção médica

Os 248 agentes penitenciários aprovados no concurso da Agepen, foram convocados nesta segunda-feira (17), pela da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), para realizar a inspeção médica.

No edital o agente pode conferir o local, data e horário, além dos documentos, avaliações, exames e trajes necessários à inspeção, que será realizada pela Junta Médica Pré-Admissional da Ageprev, na Diretoria de Perícia Médica Previdenciária da Agência Previdenciária do Estado, localizada na Rua Franklin Roosevelt, 68 no Jardim Aclimação em Campo Grande.

Os candidatos considerados aptos serão convocados para posse e escolha de vaga para lotação nas unidades da Agepen, de acordo com a classificação obtida no concurso e com as vagas disponibilizadas, mediante edital próprio.

A publicação traz ainda, considerações sobre restrições decorrentes do enfrentamento à Covid-19 e informações sobre a fase de Investigação social. O edital completo pode ser acessado no Diário Oficial do Estado , entre as páginas 25 e 32.

Os novos integrantes da Agepen vão trabalhar nas áreas de Assistência e Perícia; Administração e Finanças; e Segurança e Custódia em presídios por todo o Mato Grosso do Sul. A distribuição ocorrerá conforme estratégia da Agência.

