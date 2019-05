O que você faria se ganhasse R$ 275 milhões?

Neste sábado (11), às 20 horas (horário de Brasília), o maior prêmio acumulado na história entre concursos regulares sem contar a Mega da Virada, será sorteado. O valor de R$ 275 milhões pode muda a vida de quem acertar as seis dezenas do concurso 2.150. O concurso anterior estava acumulado em R$ 170 milhões.



Segundo a Caixa, o valor acumulado aumentou, pois além do prêmio acumulado nos sorteios anteriores, o concurso deste sábado (2.150), por ter final zero, recebe um adicional de 22% no valor do prêmio, que é acumulado ao longo dos demais sorteios. Todos os concursos de final zero e cinco recebem esse adicional.



O JD1 Notícias conversou com algumas pessoas, sobre o que fazer com tanto dinheiro, e respostas diversas foram dadas. Para Sandra Neiva, o prêmio seria gasto com uma chácara distante da cidade.



Priscilla Porangaba disse que compraria uma casa mobiliada e o resto doaria para combate a fome na África.



Já Andreia Santos, afirmou que viajaria o mundo e daria um upgrade no corpo. “Menina, eu ia colocar silicone, fazer uma lipo, deixar o sorriso melhor e viajar muito, para depois comprar casa, carro e etc”.



Jader de Abreu, diz que investiria em empresas. “Eu iria abrir diversas empresas em vários ramos, para nunca mais ficar pobre”.



Os sonhos são muitos, e você o que faria se ganhasse na mega-sena?



As apostas mínimas custam R$ 3,50 podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet.

