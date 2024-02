Volume de cabos de telecomunicação furtados em 2023 chegou a 5,4 milhões

A Conexis Brasil Digital é a responsável por registrar os dados das empresas que trabalham com cabos de telecomunicação. E segundo a instituição, o furto desse material aumentou em 15% no ano passado. Somando o volume de 5,4 milhões, um aumento de 4,7 milhões em comparação a 2022.

São Paulo foi o estado que mais registrou roubos desse fio, sendo 1,45 milhões de metros, com alta de 40% em relação ao ano retrasado, seguido do Paraná. Já o Rio de Janeiro caiu do segundo lugar paro o décimo, com redução de 50% na porcentagem de furtos do tipo.

De acordo com a Conexis Brasil, os furtos prejudicaram 7,6 milhões de pessoas, que ficaram sem acesso à serviços de telefonia e internet. A entidade defende a ideia de projetos de lei que aumentem penas para os autores desse crime.

E ainda, defende a punição para empresas que comprem esse material furtado ou roubado, e a mudança da regra que penaliza operadoras quando o serviço prestado, é paralisado por causa de um crime do tipo.

