Obra de pavilhão militar em Campo Grande custará mais de 4 milhões de reais

O Ministério da Defesa, por meio do Comando do Exército e do Comando Militar do Oeste, divulgou hoje, por meio da Comissão Regional de Obras da 9ª Região Militar, um extrato de contrato firmado com a empresa 2WL ENGENHARIA LTDA - EPP.

O contrato tem como objeto a realização da obra de construção do Pavilhão da Subunidade Cia Com e Cia C2 do 9º Batalhão de Comunicação e Guerra Eletrônica, localizado em Campo Grande.

De acordo com as informações divulgadas, a vigência do contrato será de 26/02/2024 a 15/02/2026. O valor total do contrato é de R$ 4.382.028,94 (quatro milhões, trezentos e oitenta e dois mil, vinte e oito reais e noventa e quatro centavos).

O ato oficial de divulgação do contrato foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024.

