Obras da 1ª rodovia de concreto em MS devem começar neste ano

Buscando modernizar e trazer vantagens econômicas no transporte de cargas e acompanhar a implantação do Projeto Sucuriú, fábrica de celulose branqueada da Arauco em Inocência, a MS-377 terá pavimento de concreto, o primeiro de Mato Grosso do Sul.

O ‘Whitetopping’ é a técnica de reabilitação de pavimentos asfálticos com o uso do concreto, conforme explicou o secretário Estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, serão cerca de 47km de concretagem da MS-377 de Inocência até o entroncamento com a MS-320 em Três Lagoas.

“O pré-projeto do estudo do entroncamento com MS-316, MS-310 deu um tráfego intenso, e o resultado implicou que o pavimento rígido ficou mais barato nesse trecho, pelo tempo de durabilidade que ela nos dará”.

Ainda de acordo com o secretário, a pavimentação rígida atenderá todo a indústria de celulose saindo de Ribas do Rio Pardo em sentido ao Porto da Arauco, “O projeto se apresentou viável a construção de um pavimento rígido em concreto”. Hélio ainda comentou que entre as vantagens observadas está a economia com iluminação, combustível, diminuição de ruído, além de ser ecologicamente mais sustentável.

“Uma série de vantagens que se apresentou com o Whitetopping e o governador Eduardo Riedel entendeu que teríamos que iniciar esse novo de modelo de pavimento para Mato Grosso do Sul”.

As obras devem começar ainda neste ano, conforme o secretário, será assinado um contrato ‘diferenciado’. “Vai à Praça esse ano em função da demanda da Arauco, nós temos um prazo para que essa rodovia seja concluída até final de 2025. É prioridade”.

A ordem de serviço deve ser dada ainda no segundo semestre de 2024.

