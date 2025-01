Oito apostas dividem o maior prêmio da história da Mega da Virada

Oito pessoas começarão o ano com muito dinheiro no bolso, ou melhor, na conta bancária, pois foram os responsáveis por acertar as seis dezenas sorteadas da Mega da Virada, na noite desta terça-feira (1°), e irão dividir o maior prêmio da história da loteria.

Os ganhadores são de Brasília (DF), Nova Lima (MG), Curitiba (PR), Pinhais (PR), Osasco (SP) e Tupã (SP). Os números sorteados foram: 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57.

O prêmio era de R$ 635,4 milhões e cada um dos vencedores vai levar R$ 79.435.770,67.

Além dos vencedores do prêmio principal, 2.201 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 65.895,79 cada. Já os 190.779 ganhadores da quadra vão embolsar R$ 1.086,04 cada um.

