Oito mil pessoas devem ir a Corumbá para o Banho de São João

Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, o Arraial do Banho de São João de Corumbá será realizado entre os dias 22 e 25 de junho. O evento é um importante instrumento para o desenvolvimento do município. A avaliação é do prefeito Marcelo Iunes.

“É um investimento que permite gerar emprego, possibilitando geração de renda para muitas famílias. O Arraial do Banho de São João gera em torno de 1.000 a 1.500 empregos, diretos e indiretos, e atrai de cinco a oito mil turistas para Corumbá. Isso fomenta nossa economia e é importante para nossa cultura e também para o desenvolvimento do nosso município”, disse Marcelo Iunes durante discurso na solenidade de lançamento da festa, realizada às margens do rio Paraguai, no Porto Geral. A primeira-dama e secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes.

O evento é uma realização da Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, e conta com o apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, através da Fundação de Cultura e o apoio cultural da Empresa Circula Net.

A força cultural do Arraial do Banho de São João também foi destacada pelo chefe do Executivo Municipal. “Não tem lugar nenhum no Brasil o banho do santo, é só em Corumbá. Temos cadastradas na Fundação da Cultura 98 famílias de festeiros de São João que descem para banhar o santo nas águas do rio Paraguai, mas temos muito mais que não se cadastraram e organizam seus andores com seus familiares. Então, isso é tradição é cultura”, disse Iunes. “Nós vamos continuar incentivando para que não se perca essa essência da cultura”, complementou o prefeito.

Confira abaixo a programação completa do Arraial do Banho de São João 2023.

De: 21/06 a 23/06

Tríduo de São João Batista

O Tríduo se inicia no dia 21/06 às 17h na Capela de São João Batista e às 18h a Santa Missa.

22/6 – Quinta-feira

ARRAIAL DO BANHO DE SÃO JOÃO

Local: Porto Geral

18h00 – Praça de Alimentação

18h00 – Estande de Artesanatos

18h00 – Altar de Todos os Santos

19h00 – Pau de Sebo

19h00 – Concurso de Andores Juninos

20h00 – Show Local – Rafael Souza e Banda

22h00 – Show Local – Junior e Luan

00h00 – Show Nacional – João Neto e Frederico

23/6 – Sexta-feira

BANHO DE SÃO JOÃO

Descida dos Andores

Local: Ladeira Cunha e Cruz

Horário:

Concentração do Andor da Prefeitura e Missa Solene em Louvor a São João

Local: Rua Antônio João, nº 90, Centro – (Sede da Oficina de Dança).

Horário: 20h00.

Show Local – Atração:

Elevação do Mastro de São João e Roda de Cururu e Siriri

Local: Orla do Porto Geral

Horário: 23h30

ARRAIAL DO BANHO DE SÃO JOÃO

Local: Porto Geral

18h00 – Praça de Alimentação

18h00 – Estande de Artesanatos

18h00 – Altar de Todos os Santos

18h00 – Pau de Sebo

20h00 – Show Local – Larissa Alencar

22h00 – Show Regional – Marinho e Rafael

00h00 – Show Pirotécnico;

00h10 – Show Regional – João Haroldo e Betinho

01h45 – Show Local – Os Garotos

24/6 – Sábado

ARRAIAL DO BANHO DE SÃO JOÃO

Local: Porto Geral

18h00 – Praça de Alimentação

18h00 – Estande de Artesanatos

18h00 – Altar de Todos os Santos

18h00 – Pau de Sebo

18h00 – Concurso de Quadrilhas

20h00 – Show Local – Isa Brandão

22h00 – Show Regional – Leandro e Galeano

00h00 – Show Regional – João Paulo e Dudu

02h00 – Show Local – Gurizada Baileira

25/6 – Domingo

ARRAIAL DO BANHO DE SÃO JOÃO

Local: Porto Geral

18h00 – Praça de Alimentação

18h00 – Estande de Artesanatos

18h00 – Altar de Todos os Santos

18h00 – Pau de Sebo

20h00 – Show Regional – Kaio e Gabriel

22h00 – Show Regional – Juliana Monteiro

