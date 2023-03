OnÃ§a-pintada de 1 ano morre atropelada em rodovia

Uma onça-pintada fêmea, com cerca de 1 ano de vida, morreu atropelada na noite dessa segunda-feira (13) no km 19, da MT-242, próximo a uma estação de pedágio, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá.

O coordenador do NIF (Núcleo Integrado de Fiscalização), Reinaldo Nunes, que atendeu a ocorrência, ressaltou a importância dos motoristas terem atenção ao transitarem pelas rodovias do estado.

A equipe do NIF foi acionada pela concessionária que administra a rodovia para atender o atropelamento de uma onça pintada na pista em sentido a Nova Ubiratã, mas ao chegarem no local o felino já estava sem vida.

“Constatamos o óbito do animal e já fizemos a comunicação para a Coordenadoria de Fauna da Sema-MT [Secretaria de Estado de Meio Ambiente] e, através dela, nós encaminhamos o animal para o Hospital Veterinário da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) de Sinop”, explicou.

Conforme o coordenador, trata-se de uma onça-pintada bastante jovem, que pesava em torno de 50 kg. Ele ressalta que o felino é ameaçado de extinção e que a morte dela representa um grande prejuízo para o ecossistema.

“Nós perdemos aqui um animal que não teve a oportunidade de procriar, de se reproduzir, de garantir a perpetuação da espécie”, lamenta Nunes, que reforça a importância dos motoristas terem atenção e cuidado ao transitarem pelas rodovias do estado, já que são “corredores” de animais silvestres.

“Os animais transitam por ali, então nós solicitamos encarecidamente para que todos os usuários das rodovias, principalmente em período noturno, que diminuam a velocidade, porque é bastante comum o atropelamento de grandes felinos e também grandes mamíferos até mesmo com óbito dos condutores, como aconteceu recentemente aqui no município de Sorriso: duas veterinárias vindo de Sinop bateram em uma anta e uma delas veio a óbito“, relembrou.

O coordenador conclui destacando que o local onde aconteceu o atropelamento é bastante sinalizado e que se o condutor estivesse em uma velocidade menor ou tivesse tido um pouco mais de atenção, poderia ter evitado o acidente. *Com informações do portal Primeira Página.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também