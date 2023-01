Ônibus voltam a funcionar apenas amanhã

“A paralisação no transporte publico de Campo Grande continua até o final da noite desta quarta-feira (18)”, afirmou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU-CG), Demétrio Freitas, ao JD1 Notícias.

De acordo com o presidente do STTCU-CG, mesmo que saia uma determinação mandando as linhas voltarem a circular pelas ruas da Capital, a logística para deslocar motoristas e fazer os ônibus rodarem fica inviável. “Apesar de qualquer coisa, já esta determinado o retorno apenas amanhã [quinta-feira]”, comentou.

A nossa reportagem, Demétrio afirmou ainda que caso nada seja resolvido, os motoristas podem voltar a paralisar as operações mais uma vez na semana que vem de maneira indeterminada.

“O que esta acontecendo hoje é apenas uma paralisação. Caso até sábado não tenhamos nenhuma resposta, os motoristas irão entrar em greve e não temos um prazo para voltar. Não importa se fica um, dois ou três dias parados”, finalizou.

