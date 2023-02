Operação Carnaval: Esplanada recebeu mais de 50 mil foliões durante 5 dias

Os cinco dias de festa de carnaval na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande, recebeu mais de 50 mil foliões durante esse período festivo. A Operação Carnaval 2023 contou com uma força tarefa entre Guarda Civil Metropolitano, Polícia Militar, Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) para garantir a segurança do local.

A ação desenvolvida pelas Unidades subordinadas ao Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), ocorreu durante os dias de 17 a 21 de fevereiro, foram registrados oito boletins de ocorrências, sendo três deles lesão corporal.

Uma estratégia operacional foi montada para garantir a segurança do evento nos locais de festejos carnavalescos, levando a paz social e a tranquilidade pública, voltada a coibir atos ilícitos, mantendo a preservação da ordem e a integridade física do público presente.

A PMMS executou o Policiamento Ostensivo a pé e/ou motorizado nos eventos carnavalescos utilizando para tanto os meios necessários e o efetivo disponibilizado, diariamente foram disponibilizadas 150 policiais no interior do evento.





