Pacientes atendidos pela ABRAPEC recebem cestas de Natal na Capital

A Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (ABRAPEC) realizou a entrega de cestas de Natal aos assistidos em Campo Grande. A ação garantiu apoio alimentar a pessoas em tratamento oncológico e em acompanhamento pós-tratamento, contribuindo para o período de fim de ano.

As cestas foram distribuídas a pacientes atendidos pela instituição ao longo de 2025, reforçando o suporte social oferecido durante e após o tratamento do câncer. A iniciativa contou com a participação de colaboradores, voluntários e parceiros, que viabilizaram a logística e a distribuição.

A ABRAPEC mantém atendimento contínuo a pacientes oncológicos, com foco em assistência social e apoio durante o tratamento. As ações dependem de doações para serem mantidas e ampliadas.

Doe e ajude a manter esse atendimento.

PIX: 05.116.931/0005-05

