Menu
Menu Busca terça, 23 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Geral

Pacientes atendidos pela ABRAPEC recebem cestas de Natal na Capital

A iniciativa contou com apoio de voluntários e parceiros da instituição

23 dezembro 2025 - 17h53Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  
Dr Canela

A Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (ABRAPEC) realizou a entrega de cestas de Natal aos assistidos em Campo Grande. A ação garantiu apoio alimentar a pessoas em tratamento oncológico e em acompanhamento pós-tratamento, contribuindo para o período de fim de ano.

As cestas foram distribuídas a pacientes atendidos pela instituição ao longo de 2025, reforçando o suporte social oferecido durante e após o tratamento do câncer. A iniciativa contou com a participação de colaboradores, voluntários e parceiros, que viabilizaram a logística e a distribuição.

A ABRAPEC mantém atendimento contínuo a pacientes oncológicos, com foco em assistência social e apoio durante o tratamento. As ações dependem de doações para serem mantidas e ampliadas.

Doe e ajude a manter esse atendimento.
PIX: 05.116.931/0005-05

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em casa, em novembro
Política
Bolsonaro poderá ser operado no Natal, decide Moraes
BR-163
Geral
BR-163/MS deve receber quase 800 mil veículos no fim de ano
Foto: GEA/Divulgação
Geral
Estado cria programa de apoio a instituições privadas de educação especial
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 23/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 23/12/2025
Ilustrativa
Geral
Nova lei torna fim e início de ano momento estratégico para contratar seguro, dizem especialistas
Foto: Divulgação
Geral
Sebrae/MS fecha 2025 com 840 mil atendimentos em todo o estado
Vídeo: Fãs madrugam em fila por ingressos do Guns N' Roses em Campo Grande
Geral
Vídeo: Fãs madrugam em fila por ingressos do Guns N' Roses em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/12/2025
Encontro prestou homenagem ao jornalista que morreu em fevereiro deste ano
Geral
Fundador do JD1, Danilo Costa é homenageado por amigos do tênis em último jogo do ano
Parto aconteceu na tarde deste sábado
Geral
Adolescente dá à luz em região ribeirinha e é resgatada por helicóptero da Marinha

Mais Lidas

VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande
Trânsito
URGENTE: Duas pessoas morrem em acidente entre carros na BR-262, em Campo Grande