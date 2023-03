Padre se engana e batiza bebê com ácido em vez de água-benta

Um batismo terminou com um bebê hospitalizada, na Itália. O padre responsável pelo sacramento confundiu a água-benta com ácido. O caso aconteceu nessa terça-feira (21), em Messina, na região da Sicília. O líquido derramado sobre a cabeça do recém-nascido era uma mistura de ácido com água. As informações são do jornal italiano Gazzetta del Sud.

Um parente do recém-nascido chegou a perceber a mistura, contudo, o bebê ainda ficou com queimaduras após algumas gotas caírem no rosto dele. A criança foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

Conforme o jornal italiano, um coroinha foi o responsável pela mistura acidental. Ele viu o ácido no banheiro, acreditou ser água comum e misturou os recipientes.

Os médicos atestaram que o bebê não precisaria de internação e já recebeu alta, sem lesões graves. Os pais do bebê não irão prestar queixas.

