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Painel encerra campanha de Ativismo e apresenta resultados do combate ao racismo em MS

Evento amanhÃ£ em Campo Grande reÃºne lideranÃ§as negras, povos tradicionais e lanÃ§a oficialmente a Rede FortaleSer

19 marÃ§o 2026 - 15h39Taynara Menezes

A Secretaria de Estado da Cidadania apresenta amanhã, sexta-feira (20), em Campo Grande, o painel de encerramento da campanha “21 Dias de Ativismo pela Eliminação da Discriminação Racial e Religiosa”. O encontro terá como destaque a apresentação oficial da Rede de Enfrentamento ao Racismo de Mato Grosso do Sul – FortaleSer e os resultados das ações realizadas ao longo da campanha.

Com o tema “Protagonismo Negro e Povos Tradicionais: Vivências e Desafios na Luta Antirracista”, o painel reunirá representantes do movimento negro, povos tradicionais e lideranças religiosas para diálogo sobre os avanços e desafios no enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa.

A programação inclui palestra do jurista Aleixo Paraguassu Netto, primeiro juiz negro do Estado, além de um painel com diferentes lideranças que refletem trajetórias de resistência e protagonismo.

Aberto ao público, o evento acontece a partir das 14h, no auditório da Secretaria de Estado da Cidadania, localizado na Av. Ceará, 984, em Campo Grande, como parte das ações do programa MS Sem Racismo.

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