Papa Francisco diz que teoria de gÃªnero Ã© "uma ameaÃ§a"

O papa Francisco criticou nesta sexta-feira (1º), durante uma conferência no Vaticano, a teoria de gênero, afirmando que ela é uma “ideologia feia” que ameaça a humanidade. Segundo o pontífice, ele mesmo havia encomendado estudos sobre o assunto.

Durante a conferência, cujo o assunto era a evolução do papel de homens e mulheres segundo os ensinamentos cristãos, o papa afirmou aos participantes que a “teoria de gênero” é uma ameaça, devido a uma suposta busca de apagar a diferença entre os sexos.

“Eu pedi que fossem realizados estudos sobre essa ideologia feia de nossos tempos, que anula as diferenças e torna tudo igual. Anular as diferenças significa anular a humanidade”, afirmou o líder da igreja católica.

A teoria de gênero, as vezes referida como ideologia de gêneros por críticos, sugere que o gênero não pode ser resumido somente a homem e mulher, e que ele é mais fluído do que se pensa, dependendo mais do que apenas as características sexuais visíveis.

