Papa lava pés de menores infratores

O papa Francisco lavou os pés de 12 jovens infratores detidos no Instituto Penitenciário para Menores de Casal del Marmo, em Roma, nesta quinta-feira (6).

“Todos podem escorregar, Jesus nos ama como somos”, declarou o papa.

A lavagem dos pés faz parte dos rituais da Quinta-feira Santa, e segundo a tradição Cristã, o papa deve demonstrar o amor e a humildade de Cristo com seus apóstolos.

“Os discípulos ficaram espantados quando viram Jesus fazendo trabalho de escravo. Se nós ouvíssemos isto de Jesus, iríamos imediatamente nos ajudar uns aos outros, mas em vez disso nós fazemos de espertos, aproveitando-se um do outro. É bonito ajudar, isso nasce de um ‘coração nobre’”, disse o papa.

