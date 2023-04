Paredão BBB: Bruna Griphao, Fred e Sarah Aline disputam permanência na casa

Em uma dinâmica inédita, mais um Paredão triplo foi formado na noite de domingo (9), formndo um paredão triplo com os rivais do quarto fundo do mar e quarto deserto.

Aline e Amanda já começaram a disputa com o colar de emparedadas, após Cezar Black vencer a Prova do Anjo e indicar as duas ao Castigo do Monstro.

A noite começou com a indicação do líder Ricardo, que indicou Fred Nicácio ao Paredão. Bruna e Sarah empataram com o número de votos. Ricardo, desempatou e escolheu deixar Bruna na berlinda.

Com o Poder Curinga arrematado por Aline, a cantora se 'salvou', após ter sido indicada por Black, mas puxou Sarah Aline para o seu lugar. Fred Nicácio, que foi emparedado pelo Líder, tirou o colar de emparedada de Sarah. Já Amanda, que estava com o colar teve um contragolpe e, novamente puxou Sarah Aline para berlinda.

Amanda, Bruna Griphao e Sarah Aline participaram da prova bate-volta e a médica escapou do Paredão. Ficando assim: Fred Nicácio indicado pelo Líder; Bruna Griphao a mais votada pela casa; Sarah Aline e Amanda no Paredão pelo 'poder da mistura'.

