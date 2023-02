Paredão é formado com Cara de Sapato, Cézar Black e Fred Nicácio

Nesta semana turbo do Big Brother Brasil, o paredão foi formado por dois rivais além de Cézar Black, participante com mais votos da Casa.



Na dinâmica deste domingo (27), a líder Bruna Griphao indicou Fred Nicácio, com que teve desentendimentos ao longo da semana. Cara de Sapato foi indicado por Sarah, que atendeu o big fone e ganhou o poder de mandar alguém para a berlinda, enquanto Key Alves foi indicada pelo Castigo do Monstro, dado por MC Guimê no sábado.



Key Alves, Cara de Sapato e Cézar participaram da prova bate-volta e a jogadora de vôlei se salvou. Com isso formam o paredão o lutador e Fred que há dias estão em "pé" de guerra e Cézar Black.





