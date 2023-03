ParedÃ£o feminino do BBB Ã© formado por Domitila, Key e Sarah

A formação do paredão do BBB 23 neste domingo (6), começou com Sarah Aline na berlinda pela indicação direta do Líder Fred Desimpedidos sem chance disputar prova.

A jogadora de vôlei Key Alves foi indicada ao paredão pela escolha do MC Guimê, que atendeu ao Big Fone na última quarta-feira (1º) e recebeu o poder de mandar dois adversários.

A votação da casa foi dividida em dois grupos, os participantes tiveram de escolher dentre o próprio em quem votar e a votação foi aberta. Marvvila e Larissa empataram e o líder Fred escolheu a cantora.

Domitila recebeu mais votos pelo outro grupo e se juntou a Key e Sarah Aline.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também