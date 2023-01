'Patolino' levanta voo para longe e deixa 'melhor amigo' de 7 anos preocupado

O ‘melhor amigo’ de um menino de 7 anos, identificado como Theo Galharte de Andrade, sumiu após levantar voo no bairro Rita Vieira, em Campo Grande. Desaparecido desde sábado (28), Patolino, um pato da raça ferrão, esta sendo procurado pela família.

Ao JD1 Notícias, a dona de casa Katerine Rose Galharte, contou que o animal foi um presente de aniversário para o filho. “Ele chegou em casa tem quase um ano, quando o Theo fez aniversário. Primeiro criamos ele na varanda e depois fomos adaptando para viver com os cachorros no quintal”, explica.

Com o passar do tempo, por conta da convivência, o pequeno Theo criou um laço de amizade com Patolino. Faz parte da rotina do menino cuidar do companheiro.

“Todo dia de manhã ele acorda e vai dar comida e água pro Patolino. No sábado não foi diferente, porém não encontrou ele no quintal e voltou chorando pra dentro dizendo ‘meu pato sumiu. Patolino sumiu’. Procuramos ele em todos lugares e não encontramos”, disse a dona de casa.

Durante as buscas, Katerine resolveu olhar nas câmeras de segurança para ver o que teria acontecido. Foi quando descobriu que o animal teria voado por cima do muro e ido para a rua. Nas imagens ele aparece andando na rua Delcides Mariano até a esquina, quando levanta voo novamente, sendo visto pela última vez.

“Explicamos para o Theo que ele deve ter voado para ficar perto da mãezinha dele. Mas é criança, estamos fazendo de tudo para achar o Patolino”, finaliza.

Patolino tem penas pretas e brancas, com o bico avermelhado. Viu o animal ou tem alguma informação sobre seu paradeiro? Entre em contato com Katerine através do telefone (67) 99112-9929.

