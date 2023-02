Paul e Ringo no novo álbum dos Rolling Stones

Os ex-integrantes dos Beatles, Ringo Starr e Paul McCartney, deverão fazer participações especiais no primeiro álbum inédito dos Rolling Stones desde a morte do baterista Charlie Watts em 2021.

Segundo uma reportagem da revista Variety, o álbum é o primeiro de inéditas desde A Bigger Bang, de 2005. Segundo a revista, a gravação terminou recentemente em Los Angeles e terá produção de Andrew Watt, que trabalhou recentemente no novo e elogiado álbum de Ozzy Osbourne.

Segundo uma reportagem do ano passado do jornal britânico The Sun, o baterista Charlie Watts deixou material gravado inédito que também deverá ser usado no álbum. A participação de Ringo como baterista e Paul como baixista, supre os dois instrumentos cujo Rolling Stones atualmente não têm músicos fixos.

Os Rolling Stones trabalham neste novo álbum há alguns anos, com alguns singles inéditos lançados ocasionalmente. O último álbum de material recém-gravado foi Blue & Lonesome, uma coleção de covers de blues lançada em 2016, com Eric Clapton participando em duas músicas.

Ao longo dos anos, os integrantes das duas bandas sempre foram muito amigos. O segundo single (e primeiro hit) dos Stones foi um cover da música I Wanna Be Your Man (1963), composta por John Lennon e Paul McCartney. Quatro anos depois, Lennon e McCartney gravaram backing vocals na música We Love You, dos Stones.

Deixe seu Comentário

Leia Também